Sassuolo, 30 stabilimenti ceramici fermi e 4000 in cassa integrazione

“Trenta stabilimenti fermi, circa 4 mila lavoratori in cassa integrazione: una situazione più che mai drammatica a cui si aggiunge la difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, che come noto arrivavano in buona parte delle zone attualmente teatro di guerra, con le scorte nei magazzini che rischiano di terminare dopo Pasqua”.Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani commenta il punto della situazione nel distretto ceramico a margine dell’incontro avuto, lunedì presso la ceramica Casalgrande Padana, con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, l’Onorevole Benedetta Fiorini e i vertici di Confindustria Ceramica.“Siamo arrivati al paradosso – commenta il Sindaco – che gli ordini provenienti da tutto il mondo, perché la nostra ceramica è ancora oggi universalmente riconosciuta come la migliore, rischiano di non poter essere evasi a causa di rincari energetici fuori controllo, per buona parte figli di una speculazione che non guarda in faccia a nessuno”.“Per questo – conclude il Sindaco - grazie alla determinazione e all’impegno dell’Onorevole Benedetta Fiorini ed alla disponibilità del Ministro Giorgetti, con questo incontro abbiamo voluto ribadire a Confindustria Ceramica non solo la nostra vicinanza ma l’impegno delle istituzioni, dal Comune al Governo passando per il Parlamento, a trovare al più presto soluzioni concrete. L’incontro con il Ministro Giorgetti della Lega, il Presidente Savorani e il nostro rappresentante parlamentare sul territorio, non è il primo e non sarà l’ultimo”.