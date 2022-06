Sciopero alla Lea ceramiche di Fiorano, adesione superiore al 90%

Sciopero oggi con presidio per tutta la giornata di fronte allo stabilimento Lea Ceramiche di Fiorano Modenese: i lavoratori diretti di produzione hanno risposto con un’adesione alla protesta superiore al 90%.'L’assenza di risposte da parte dell’azienda rispetto ai temi sollevati nell’incontro del 31 maggio con l’Rsu sui carichi di lavoro, aveva portato alla proclamazione dello stato di agitazione e delle 8 ore di sciopero per turno nella giornata odierna, con un presidio davanti ai cancelli a cui stanno partecipando decine di lavoratori per tutta la giornata - spiega la Filctem Cgil -. Da tempo, era stato sollevato il problema dei carichi di lavoro ormai insostenibili per i lavoratori e le lavoratrici, aggravati dalla mancata sostituzione di alcuni dipendenti assenti per lungo periodo per motivi di varia natura e da un aumento della capacità produttiva che non corrisponde ad un adeguato aumento del personale, ma soltanto ad un utilizzo eccessivo del lavoro straordinario, ormai diventato ordinario'.