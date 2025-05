Seta, approvato il bilancio: l’utile netto è di 1.855.737 euro

L’assemblea dei soci di Seta si è riunita oggi per procedere all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2024. Pur in un contesto nazionale che risente da tempo di alcune forti criticità, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza conferma l’equilibrio economico, la solidità patrimoniale e l’attuazione di un consistente piano di investimenti.La proposta di Bilancio per l’esercizio 2024 formulata dal Consiglio di Amministrazione è stata approvata dai soci all’unanimità. L’anno è stato contraddistinto da rilevanti problematiche gestionali, tuttavia il risultato d’esercizio è positivo grazie integralmente a partite straordinarie e non ripetitive: l’utile netto è di 1.855.737 euro, ed è stato interamente destinato a riserva per rafforzare il patrimonio societario.Nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza i passeggeri trasportati – misurati secondo il metodo di coefficienti regionali – hanno verosimilmente recuperato i livelli pre-pandemia e sono stati complessivamente 76,8 milioni, in aumento del 5,1% rispetto al 2023. In dettaglio, a Modena si sono avuti 32.567.587 passeggeri (+2,6%), a Reggio Emilia 25.907.240 (+4,3%) e a Piacenza 18.377.315 (+11,3%). Il trend di aumento, già manifestatosi negli ultimi due esercizi precedenti, è sostenuto in maniera importante dalle politiche regionali di gratuità per ampie categorie di utenti, in particolare per gli studenti.Il valore della produzione si è attestato a 123,7 milioni di euro, con ricavi dalla vendita di biglietti ed abbonamenti per 33,3 milioni di euro, in ripresa rispetto al 2023 (+7,4%). Nel 2024 gli incassi da sanzioni sono cresciuti di circa il 20% rispetto al 2023. Nel 2024 Seta ha immesso in servizio 96 nuovi autobus (di cui 62 a basso/nullo impatto ambientale) ed effettuato investimenti complessivi (in mezzi, tecnologie ed infrastrutture di supporto) per oltre 28 milioni di euro.'Il Piano aziendale degli investimenti – dichiara Alberto Cirelli, presidente di Seta - è supportato da diverse linee di contribuzione nazionale e prevede per il triennio 2024-26 investimenti complessivi per 76 milioni di euro, di cui 20 sostenuti in autofinanziamento dall’azienda. Questo impegno è particolarmente sfidante alla luce delle incertezze e difficoltà che continuano a caratterizzare il settore del trasporto pubblico locale, che sconta sul fronte delle risorse una cronica inadeguatezza e la mancanza di automatismi di adeguamento inflattivo. Non da ultimo, per le aziende come SETA, va considerato l’oneroso meccanismo di anticipazione della quota di contributi pubblici per gli investimenti e del lento percorso di rimborso degli stessi'.