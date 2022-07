'Silk faw a Reggio, da sogno produttivo a incubo cinese'

Oggi le Istituzioni coinvolte, Regione Emilia-Romagna e Comune di Reggio Emilia – presenti sindaco e vicesindaco -, hanno incontrato in videoconferenza i vertici di Silk Sports Car Company, presenti con il presidente, Jonathan Krane, la managing director, Katia Bassi, e i membri del board Nan Li e Da Long Zhang in rappresentanza di Faw.Secondo l’assessore regionale allo Sviluppo economico e il sindaco di Reggio Emilia, l’incontro di oggi ha segnato un passaggio “dovuto e importante”. In particolare, i vertici di Silk Sports Car hanno annunciato i prossimi passaggi formali che riguardano l’acquisto del terreno in località Gavassa , nel reggiano, il cui rogito è previsto per il prossimo 5 agosto, e l’impegno a organizzare un evento pubblico a Reggio Emilia a inizio settembre per dare avvio ufficiale ai lavori dello stabilimento.'La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio Emilia restano però in attesa, come hanno formalmente richiesto, di ricevere il verbale della riunione di oggi, che sancisca gli impegni comunicati formalmente nel corso della riunione di oggi e che sia controfirmato dal presidente Krane per Silk-Ev e dall’ingegner Li Chongtian per la cinese Faw - si legge in una nota -. Le istituzioni, hanno sottolineato Regione e Comune, valuteranno il percorso del progetto sulla base dei prossimi passaggi formali, mantenendo un ruolo centrale nel rapporto di collaborazione fra Italia, Usa e Cina, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi prefissati'.'Siamo passati dal sogno di portare la produzione di un nuovo bolide futuristico in Emilia-Romagna, con oltre un miliardo di euro di investimenti e 5.000 posti di lavoro, all’incubo di aver ricevuto un bidone dai cinesi - afferma la consigliere di Fi Valentina Castaldini -. Tra poche ore scadrà l’ultimatum dell’assessore regionale Colla alla multinazionale asiatica Silk-Faw e qualsiasi cosa dovesse accadere in queste ultime poche ore, è evidente, potrà essere un progetto industriale posticcio e raffazzonato.L'eccellenza però non si improvvisa né si decide a tavolino, è frutto dell'esperienza di generazioni e della contaminazione culturale di migliaia di persone. Ora più che mai è chiaro che gli sforzi per il settore automotive non devono inseguire il mito ambientalista a tutti i costi ma la genialità, la tecnica e lo stile degli ingegneri, dei meccanici e dei designer che hanno portato, da quando l'automobile esiste ed è iniziata a diventare una sfida, il nome della nostra regione sul tetto del mondo'.