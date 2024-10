Soliera, Energica Motor company annuncia la liquidazione giudiziale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

stessa azienda di Soliera a seguito del Consiglio di Amministrazione tenutosi oggi.'Nel marzo 2022, Ideanomics ha portato a termine un'Opa volontaria totalitaria di successo, che ha permesso ai soci di trasformare l'azienda in una realtà privata, tuttavia, la successiva crisi del mercato elettrico e la diminuzione degli investimenti nel settore ha impattato su Ideanomics, compromettendo le capacità di investimento in Energica. L’azienda ha inoltre vissuto anche la flessione negativa del mercato e della filiera automotive, risentendone in modo più significativo in quanto piccola media impresa - si legge in una nota -.

L’impegno verso gli obiettivi e la mission è rimasto invariato, ne è la riprova l’utilizzo di strumenti come il contratto di solidarietà volti a salvaguardare i lavoratori e superare il perìodo di difficoltà. Nonostante questi sforzi diretti da parte della dirigenza e la ricerca da parte degli stessi di ulteriori nuovi investitori, il management ha dovuto purtroppo riscontrare, financo in queste ultime ore, la sopravvenuta impossibilità di coltivare proficuamente le trattative così avviate, e proseguite al fine di ricercare la migliore valorizzazione degli attivi legati alla continuità aziendale, nell’interesse dei creditori. In tale contesto di assenza di alternative praticabili, la liquidazione giudiziale rappresenta atto dovuto che consentirà la distribuzione degli attivi liquidatori ai creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione e della loro par condicio'.