'E’ stato siglato nei giorni scorsi l’accordo per l’internalizzazione dell’appalto Csm Ambiente Lavoro Soc.Coop presso la Pasticceria Quadrifoglio Srl di Campogalliano (Modena) che produce pasticceria fresca per ristorazione e grande distribuzione. L’accordo prevede il passaggio di 35 lavoratori e lavoratrici alle dipendenze dirette di Quadrifoglio con l’applicazione del contratto migliorativo dell’industria alimentare al posto di quello multiservizi sinora applicato'.A darne notizia, con soddisfazione, la CGIL di Modena, parlando di 'importante risultato frutto della contrattazione di mesi dei sindacati Flai Cgil e Filcams Cgil per riconoscere uguali diritti e parità di trattamento salariale con i 96 dipendenti diretti della Pasticceria Quadrifoglio'.“Questo accordo migliorativo è stato raggiunto – afferma Monia Auricchio della Flai Cgil Modena - anche grazie alla determinazione e fiducia dei lavoratori di Csm Ambiente Lavoro nel sindacato Flai Cgil.

Insieme abbiamo lavorato per creare consapevolezza fra i lavoratori che questo diritto era esigibile e per persuadere cooperativa e azienda che le attività di produzione non sono appaltabili come previsto dal Ccnl industria alimentare. I lavoratori in produzione devono essere considerati risorse per l’azienda e non costi da comprimere”.L'accordo prevede anche il passaggio diretto (senza licenziamento e riassunzione) dei 35 lavoratori consentendo loro il mantenimento dell’anzianità lavorativa, di Tfr e ferie maturate.'La Flai Cgil - conclude il sindacato - continua la propria azione per superare le esternalizzazioni di attività “core” affinché le aziende comprendano che la vera competitività deve essere giocata sul piano degli investimenti e sulla qualificazione e motivazione del personale'.