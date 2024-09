Study Academy di Carpi, Addit di Modena e Quid Consulting di Bologna: sinergia di valore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una rete di sicurezza per le imprese che non accettano di svolgere un ruolo passivo nella competizione con altri partner e nella conquista di nuovi spazi dei mercati: è la rete costituita da Study Academy di Carpi, Addit di Modena e Quid Consulting di Bologna. Una rete che ha tagliato, in questo 2024, un significativo traguardo d’esperienza: 20 anni di attività per Addit, 15 per Study Academy, 10 per Quid Consulting.



I festeggiamenti hanno coinciso con la presentazione di un nuovo tassello informativo-formativo messo a punto da Study Academy e presentato dalla sua direttrice didattica e fondatrice Cinzia Cirielli nel corso di un evento pubblico che ha radunato professionisti e imprenditori attivi in vari campi. Si tratta di Study Academy News un format sintetico, efficace e qualificato di aggiornamento professionale a cui daranno voce, in risposta ai quesiti più comuni o insoliti dei numerosi partecipanti alle community del sito www.studyacademy.it, i docenti e i formatori già attivi in incontri frontali o online. “Una formazione agile, qualificata e su misura, disponibile on demand” ha commentato la dottoressa Cinzia Cirielli, che ha tenuto a battesimo questa nuova evoluzione di Study Academy nata su corsi di formazione sulla sicurezza nel settore medico-sanitario ma ora attiva su un ampio spettro di competenze a largo raggio in grado di offrire la migliore formazione possibile a dirigenti e manager aziendali per supportare la crescita e lo sviluppo di ogni business.





Al mantra della formazione continua, in sintonia con l’evoluzione normativo-legislativa di ogni attività industriale o di servizi, si adegua perfettamente anche il profilo operativo che in questi ultimi 20 anni e con l’impiego di gestionali di ultima generazione, Addit assicura. Il portafoglio lavori parla da solo: 130 clienti in 22 Paesi in tutto il mondo, 120 punti vendita gestiti, oltre 2800 cedolini elaborati ogni mese, 700 immobili gestiti. Ma Romolo D’Eboli, presidente e CEO di Addit preferisce rifugiarsi dietro lo slogan “Dedicati al tuo business, noi pensiamo al resto” quando gli si chiede se o facile o meno convincere gli imprenditori che hanno fatto grande il modello d’impresa in Italia e nel mondo a concentrarsi sull’innovazione e sulla crescita continua del business più che alla routine della gestione.



Indirettamente, una conferma delle parole dell’avvocato Carmelo Ricciardulli che per Quid Consulting ha tracciato una proiezione di attività e qualificazione in crescita. “Affidarsi ad esperti esterni non deve essere letta come una resa quando le cose cominciano a non girare più come ci si aspetta. Meglio prevenire, ed evitare errori” ha detto il consulente.



Per i tre marchi della rete di formazione globale, Study Academy, Addit e Quid Consulting vale la regola della formazione multidisciplinare di alta qualità. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento d’eccellenza per la qualità didattica e offrire know-how e specializzazione a corsisti di ogni ambito professionale.

“L’idea di creare Study Academy” ha commentato la dottoressa Cirielli “è nata dalla constatazione che, per mantenere la competitività e l’innovazione in un mondo in costante evoluzione, è essenziale avere un approccio formativo continuo e di alta qualità. L’Emilia è una terra di innovatori, e per continuare a stupire il mondo con le nostre eccellenze, è fondamentale avere alleati in grado di fornire gli elementi essenziali, come uno studio continuativo e approfondito. Anche con il lancio di Study Academy News vogliamo creare un polo formativo di alto livello che sia dedicato a chi opera in diversi settori, dove è necessario restare sempre aggiornati e preparati. La nostra alta qualità ridotta in pillole capaci di dare risposta chiare e qualificate ad ogni quesito e in tempo reale sono la nuova frontiera che intendiamo applicare al nostro metodo che permetta ad aziende e liberi professionisti di distinguersi dalla concorrenza” ha concluso la dottoressa Cirielli.

“I nostri servizi – ha aggiunto Romolo D’Eboli – come i nostri corsi sono il segno d’apprezzamento migliore che un datore di lavoro può dare ai suoi collaboratori: sintomo di crescita, d’inclusione progettuale e di visione futura, di innovazione”.