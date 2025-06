Trombone e Mezzetti: 'La nuova Coop in centro a Modena non è in concorrenza con l'Albinelli'

'Inauguriamo un'ulteriore opportunità che offriamo ai residenti del centro storico: le opportunità non si fanno concorrenza tra loro, ma si alimentano a vicenda e alimentano la frequentazione in centro storico, frequentazione della quale beneficiano tutti. Questo negozio Coop è quindi un ulteriore offerta nella direzione dei centri commerciali di prossimità ed è un'opportunità per tutti'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, questa mattina all'inaugurazione del negozio Coop in corso Canalchiaro nei locali del Seminario.

Parole che tentato di dare risposta alla preoccupazione dei commercianti del mercato Albinelli, preoccupati per la doppia apertura all'Amcm e in Corso Canalchiaro.

'Questo negozio - ha fatto eco al sindaco il presidente di Coop Alleanza Domenico Trombone - non è in concorrenza con nessuno, anzi lancio un appello agli amici del Mercato Albinelli e diamo disponibilità a sederci al tavolo con loro per trovare collaborazioni e soluzioni per rendere il centro sempre più vivo e frequentato. Non ci sono velleità di togliere qualcosa a qualcuno, ma soltanto il desiderio di arricchire l'offerta a favore dei consumatori'.