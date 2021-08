Unipol: utile primo semestre a 652 mln (+5,6%)

Il risultato netto consolidato - spiega Unipol Gruppo - si confronta con un primo semestre 2020 che 'fu particolarmente influenzato dalla riduzione della sinistralita' conseguente al lockdown integrale decretato dal Governo nei mesi di marzo e aprile'. Inoltre 'hanno inciso positivamente i 138 milioni (22 milioni nel primo semestre 2020) derivanti dal consolidamento pro-quota del risultato di Bper Banca influenzato, a sua volta, da partite contabili straordinarie conseguenti all'acquisizione nel semestre dirami d'azienda ex Ubi Banca e Intesa Sanpaolo'.Per quanto riguarda la raccolta,, registrando premi pari a 1,946 miliardi, 'valori che ancora riflettono le misure adottate dal Gruppo (come ad es. #UnMesePerTe) a tutela della clientela e la forte competizione in atto nel mercato'.Infine per il giorno primo ottobre 2021 il cda ha convocato un'assemblea ordinaria per sottoporre alla stessa la proposta di distribuzione di parte della riserva straordinaria di utili iscritta nel bilancio della societa', in misura corrispondente al dividendo riferito all'esercizio 2019, non distribuito lo scorso anno in ottemperanza alle disposizioni allora impartite dall'Autorita' di Vigilanza in relazione alla situazione determinata dalla pandemia Covid-19.la cui messa in pagamento avverrebbe a partire dal 20 ottobre 2021 (stacco cedola 18 ottobre 2021 e record date 19 ottobre 2021).