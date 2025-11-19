Unimore ad Abu Dhabi: la guida autonoma sfiora il tempo di un pilota professionista F1

Il Team Unimore Racing, con la propria macchina a guida autonoma, ha conquistato il prestigioso premio Fastest Lap, per il miglior tempo assoluto sul giro, nell’edizione 2025 dell’Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), una delle competizioni più prestigiose al mondo dedicate alla guida autonoma, ospitata sul celebre circuito di Formula 1 di Yas Marina, davanti a oltre 10mila spettatori. Il tempo registrato dalla vettura targata Unimore è stato di poco superiore (meno di un secondo) a quello ottenuto nello stesso giorno dal pilota professionista di Formula 1 Daniil Kvyat, fermando il cronometro a 58.1 secondi. Un risultato straordinario, considerato che solo un anno fa i team della A2RL erano oltre 10 secondi più lenti rispetto ai riferimenti umani, che porta la tecnologia sviluppata dall’Ateneo di Modena e Reggio Emilia a livelli paragonabili alle performance umane nel motorsport professionistico. La competizione ha visto confrontarsi 11 team internazionali, con un montepremi di 2,5 milioni di euro e solo 6 squadre ammesse alla Grand Finale, tra cui Unimore. La vettura dell’Università di Modena e Reggio Emilia, partita dalla seconda posizione, ha realizzato il primo sorpasso a piena velocità tra due racing car autonome in una finale su un circuito di Formula 1, superando il team della TUM – Technische Universität München e portandosi al comandogià al secondo giro. Unimore Racing ha condotto per oltre metà della competizione, mantenendo un passo nettamente superiore alle altre squadre, fino a quando è stata mandata fuori pista da una vettura concorrente doppiata. 'Il risultato di Abu Dhabi conferma il ruolo dell’Università di Modena e Reggio Emilia tra i protagonisti globali nell’innovazione per la guida autonoma e l’intelligenza artificiale applicata al motorsport – commenta il Prof. Marko Bertogna, responsabile di Unimore Racing -. Il team è determinato a continuare lo sviluppo tecnologico per puntare a battere il tempo di un pilota professionista, magari in un evento organizzato in Italia'.