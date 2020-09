Vertenza Goldoni: fumata grigia in Regione

Un incontro difficile in una situazione molto delicata”. Così l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, al termine del confronto sulla crisi dell’azienda Goldoni di Migliarina di Carpi (Mo), svoltosi questa mattina in videoconferenza. Presenti, oltre all’assessore, il presidente cinese di Goldoni e Arbos, i sindaci di Carpi e di Rio Saliceto, una rappresentanza di Confindustria Emilia Centrale, una rappresentanza delle Rsu aziendali e delle organizzazioni sindacali Fiom e Fim, il commissario della procedura, i consulenti di Deloitte e Denton.



L’incontro del Tavolo di salvaguardia occupazionale convocato dalla Regione per l’azienda carpigiana si è concluso con la richiesta, da parte dell’assessore Colla, della presenza della proprietà cinese del gruppo Lovol Arbos Group alla prossima convocazione del tavolo.

“Vogliamo conoscere che tipo di garanzie, a partire da quelle industriali e occupazionali, verranno formalizzate– ha spiegato l’assessore- rispetto alla procedura concordataria, la cui presentazione al Tribunale di Modena è prevista per il prossimo 14 settembre”