Cantiere bloccato a Cittanova, la coop di Dori ai raggi X

Pochi giorni fa l'assessore all'urbanistica Vandelli ha cercato di rassicurare le 12 famiglie di Modena che attendono di poter entrare nella casa che hanno comprato, dopo lo stop del cantiere Peep di Cittanova, la palazzina di via Mario Pannunzio.La struttura, come noto, è stata fatta costruire dalla, presieduta dall'ex consigliere comunale Pde candidato alle ultime amministrative in una lista a sostegno di. Ma i lavori, pur in stato avanzato, si sono bloccati ormai da tempo, con la coop in difficoltà economica e costretta a fare i conti con le richieste di pagamento di fornitori di altri cantieri. Ora, col cantiere bloccato, il braccio di ferro tra la società (appunto) e i costruttori () è partito e in mezzo ci sono le 12 famiglie modenesi disperate per non poter entrare nella abitazione acquistata con i risparmi di una vita.La Cooperativa edilizia San Matteo con sede in via Carlo Zucchi a Modena, ha iniziato l'attività nel 2008 e oggi è presieduta appunto da Dori, il vicepresidente è Bennardo Grado di Marsala e nel cda siedono i consiglieri Roberto Ciappini di Cesena, Maurizio Caroli di Bollate e Manielo Galasso di Roma.Scopo sociale della cooperativa,, è 'la realizzazione, il recupero o l'acquisizione di immobili abitativi e delle relative pertinenze da assegnare in via esclusiva ai propri soci appartenenti alle forze di polizia in servizio o in congedo e/o ai loro famigliari'.I dati di bilancio 2018 raccontano di un società che ha chiuso l'anno con un utile di esercizio pari a 25.310 euro. La coop ha debiti assistiti da ipoteca per 1 milione e 501mila euro e debiti non assistiti da garanzie reali per un milione e 946mila euro, per un totale di 3 milioni e 447mila euro.I debiti da garanzie reali sono costituiti da unstipulato per l'acquisto e l'ultimazione degli alloggi di San Zaccaria a Ravenna, a garanzia del mutuo vi sono gli stessi terreni ravennati, e da un mutuo ipotecario pressostipulato proprio per l'acquisto e l'ultimazione degli alloggi a Cittanova di Modena, a garanzia ancora una volta vi sono gli stessi terreni.: uno quello di Modena, oggetto delle preoccupazione delle 12 famiglie, e uno a Ravenna. Quello di Ravenna, come riportato dal verbale dell'assemblea dei soci del maggio 2019, è stato oggetto di una controversia tra la coop stessa e la società alla quale era stata assegnata la realizzazione dei primi interventi edilizi. Una controversia oggetto di un sentenza del tribunale di Modena del marzo 2018.Nel verbale di quella assemblea invece nulla si dice sullo stato di avanzamento lavori del lotto 1 Cittanova di Modena.