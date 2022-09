La propaganda elettorale dal balcone del Comune: Muzzarelli non si smentisce

Da un lato c'è la legge sulla par condicio che vieta, per l'intera durata della campagna elettorale, a tutti gli amministratori pubblici, di utilizzare i mezzi di comunicazione dell'ente (web, social, cartacei) per fare comunicazione diretta e personale. Ciò per evitare che la visibilità data dalla carica istituzionale sia utilizzata a fini politici ed elettorali. Dall'altro gli stessi amministratori pubblici che, pur rispettando la legge, non apparendo in prima persona e con interventi che vadano al di là della loro funzione istituzionale nei canali di comunicazione dell'ente, ne aggirano di fatto il principio ispiratore, trasformando comunque il Comune o l'ente locale in strumenti o luoghi di propaganda politica. Ovvero proprio ciò che la legge, almeno nel suo principio ispiratore, vorrebbe evitare. E proprio ciò che invece, attraverso la propria pagina Facebook, e lo ripetiamo pur legittimamente, Muzzarelli fa.Tra questi strumenti, su cui la legge non incide direttamente (il divieto è solo quello di non utilizzare i canali di comunicazione istituzionali in prima persona, nel ruolo di amministratori), vi sono anche i social, anche quando le pagine e profili sono quelli creati e abitualmente utilizzati e conosciuti per comunicare le attività istituzionali e legate ai propri incarichi. Qui il limite è sempre più sottile. E' il caso della pagina Facebook del sindaco di Modena. Non personale, di Giancarlo Muzzarelli, ma di Giancarlo Muzzarelli sindaco di Modena, più precisamente 'Per Modena'.Qui, dall'inizio della campagna elettorale, le stanze comunali, tra cui quella del sindaco, sono apparse spesso location in cui ospitare e fotografare e divulgare volti dei candidati PD. Se a questo aggiungiamo che ogni giorno si organizzano conferenze stampa in comune anche sul nulla, con frequenze e sequenze impensabili in altro periodo non elettorale, pur di fare apparire a fotografi e giornalisti gli amministratori PD ed il loro magnifico operato. Se a questo poi aggiungiamo la balconata interna del comune come location per lanciare il video in formato Tik Tok, condiviso su Facebook, la manifestazione elettorale del PD e delle sinistre questa sera in piazza Matteotti, allora, pur nella legittimità, si va ben oltre.Non basta evitare l'utilizzo dei mezzi di comunicazione del comune, in ottemperanza alla legge (legge che in passato lo stesso Comune di Modena e il sindaco hanno violato con tanto di richiamo e ammenda), per rispettarne anche il principio ispiratore. Un principio in base al quale bisognerebbe evitare o quantomeno limitare scene del genere che fanno comunque del comune e di una certa parte politica espressione di una cosa sola.E ciò al netto del fatto che in campagna elettorale, lo sappiamo, il confine tra ruolo istituzionale e politico diventa sempre più sottile, al netto che è prevedibile (anzi ci meraviglieremmo del contrario), che un'amministratore pubblico faccia campagna elettorale per il partito che lo ha fatto eleggere e di cui espressione. Ci mancherebbe. Magari salendo sul palco politico, come farà Muzzarelli e come ha fatto, senza però fare comizi, il sindaco di Sassuolo Menani, sul palco di e con Salvini, ma senza lanciare video di propaganda elettorali dalla casa Municipale, come ha fatto Muzzarelli. Senza utilizzare costantemente le istituzioni come luoghi a consumo della politica e della propaganda. Perché ci sono forme da rispettare, che sono anche sostanza, che riguardano i luoghi del Comune, la casa dei cittadini, di tutti i cittadini; luoghi che non possono, o almeno non dovrebbero, essere sviliti e utilizzati come megafono della propaganda politica. Le istituzioni che si rappresentano meritano rispetto così come lo meritano tutte le forze politiche in campo.