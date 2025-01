Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo il plauso sull'urbanistica , dopo i complimenti sul tema gestione rifiuti , Fdi in Consiglio comunale a Modena plaude la giunta Pd anche sul tema sicurezza. E' successo oggi in Consiglio comunale durante il dibattito sulla risposta dell'assessore Camporota a una interrogazione sul tema sicurezza del consigliere Barani di Fdi.'Per onestà intellettuale debbo dire che la risposta dell'assessore Camporota è una risposta concreta e francamente trova in noi un piacevole presunto cambio di passo che se fosse così ci vedrebbe favorevoli' - ha detto infatti il capogruppo Fdi Luca Negrini. 'Quando tutti gli attori, compresa l’amministrazione scendono in campo, come è accaduto di recente, i risultati si vedono. Ma questo deve essere solo un inizio, bisogna persistere in queste azioni'.

Dichiarazioni che in un primo tempo sono state riprese anche dalla sala stampa del Comune con una nota che correttamente riporta: 'Quella dell’assessora è una risposta concreta che segna un cambio di passo', salvo poi mandare una errata corrige dopo 14 minuti nella quale la frase di plauso scompare. 'Si invia nuovamente il comunicato con intervento del consigliere Negrini corretto, pregando di utilizzare questa versione' - afferma il Comune (). Peccato che nella versione precedente non vi fossero errori, come dimostra il video.Ma, al di là del poco felice doppio comunicato (per usare un eufemismo) il punto resta. Anche sulla sicurezza, ultimo baluardo di critica rimasto all'opposizione, Fdi si piega a applaude la giunta e l'assessore Alessandra Camporota.