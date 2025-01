Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Richiama i leoni da tastiera che criticano per la lungaggine delle indagini e delle risposte agli episodi di criminalità. Così come richiama l'attacco forte da parte dei genitori riuniti in assemblea le scorse settimane nei confronti dell'amministrazione e delle istituzioni accusate di essere incapaci di dare risposte al bisogno di sicurezza espresso dai genitori dei ragazzi aggrediti dalle baby gang.Lo fa l'assessore comunale alla sicurezza Alessandra Camporota, in risposta all'interrogazione presentata dal Consigliere d'opposizione Paolo Barani sulla serie di furti nei palazzi che si affacciano su viale Caduti in Guerra, a Modena. L'operazione interforze che ha visto unite diverse forze di Polizia, dalla Polizia di Stato ai Carabinieri alla Polizia Locale per l'assessore è la migliore risposta ai genitori che durante l'assemblea avevano attaccato le istituzioni.

'Ed in particolare a chi ha ci accusato di avere perso il controllo della città e di non avere risposte'.'Non è vero che abbiamo perso il controllo della città' - ha replicato a distanza l'assessore. 'Una risposta che è arrivata in tempi celeri pur in considerazione dei tempi necessari per le indagini e per gli accertamenti' - ha sottolineato l'assessore che allargando il discorso al tema della sicurezza e allo specifico dell'interrogazione ha affermato che gli episodi di furto, diversi dei quali oggetto di segnalazioni e di cronaca sulla stampa non avevano un corrispettivo nelle denunce presentate, erano stati oggetto di una specifica richiesta di intervento da parte sua nel corso della riunione del comitato per l'Ordine della sicurezza pubblica (presieduto dal Prefetto).Sia il consigliere Negrini, intervenuto nel dibattito generato dalla trasformazione in interpellanza dell'interrogazione, e sia l'interrogante Paolo Barani hanno espresso, unitamente al consigliere PD Stefano Manicardi, riconoscimento all'operato delle forze dell'ordine mentre il consigliere Negrini ha espresso un plauso all'azione dell'amministrazione affermando: 'Per onestà intellettuale debbo dire che la risposta dell'assessore Camporota è una risposta concreta e francamente trova in noi un piacevole presunto cambio di passo che se fosse così ci vedrebbe favorevoli'.