Il Papa: 'Spesso ridicolizzato chi crede alla pace e sceglie via disarmata'

'Spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici'. Parole che sembrano indirizzate anche a Giorgia Meloni

'Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici'.

Parole che ricordano quanto affermato recentemente anche dal premier Meloni. 'Solo una forza militare credibile allontana la guerra perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze - ha detto il presidente del Consiglio pochi giorni fa -. La debolezza invita l’aggressore, la forza allontana l’aggressore'


Il cristiano però non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende. Il Mistero del Natale ci porta questa gioia: una gioia motivata dalla tenacia di chi già vive la fraternità, di chi già riconosce attorno a sè, anche nei propri avversari, la dignità indelebile di figlie e figli di Dio'. Lo ha detto papa Leone nell’Angelus di Santo Stefano protomartire.

'Per questo – ha aggiunto – Stefano morì perdonando, come Gesù: per una forza più vera di quella delle armi. E’ una forza gratuita, già presente nel cuore di tutti, che si riattiva e si comunica in modo irresistibile quando qualcuno incomincia a guardare diversamente il suo prossimo, a offrirgli attenzione e riconoscimento.
Sì, questo è rinascere, questo è venire nuovamente alla luce, questo è il nostro Natale'.

Dopo l’Angelus, il Pontefice ha rinnovato 'gli auguri di pace e di serenità' ed ha rivolto un appello affinchè 'nel ricordo di Santo Stefano primo Martire, invochiamo la sua intercessione perchè renda forte la nostra fede e sostenga le comunità che maggiormente soffrono per la loro testimonianza cristiana. Il suo esempio di mitezza, di coraggio e di perdono accompagni quanti si impegnano nelle situazioni di conflitto per promuovere il dialogo, la riconciliazione e la pace'.

Foto Italpress

