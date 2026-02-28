Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Anziana morta travolta da un'auto di criminali inseguita dai carabinieri: 'Cordoglio alla famiglia'

'Con il loro comportamento hanno causato la sua morte e determinato paura e apprensione nella zona coinvolta'

'Esprimo il mio cordoglio alla figlia e a tutti i familiari della donna che è rimasta coinvolta nel terribile incidente causato da un'auto guidata da criminali che, con il loro comportamento, hanno causato la sua morte e determinato paura e apprensione nella zona coinvolta'. A intervenire sul tragico schianto di oggi al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri, è il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. 'Ringrazio i carabinieri per l'intervento pronto e decisivo che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili'.

Sottil: 'Il Modena più brutto, sbagliato tutto, chiedo scusa'

Modena, inseguimento finisce in tragedia, auto si scontra con una utilitaria: muore una donna

Difensore civico, Platis (Fi): ‘Il sistema Modena vuole rieleggere la stessa persona ancora una volta'

Il peggior Modena della stagione battuto dal Padova 2-1

Referendum giustizia, i civici a Modena si mobilitano per il sì

Modena, addio sacchi in strada: continua la reintroduzione dei cassonetti

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Modena, tentata rapina all'Esselunga: arrestato moldavo. Immediatamente rilasciato dal giudice

Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

Modena, tentato furto in un negozio: denunciato 53enne tunisino

