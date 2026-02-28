Anziana morta travolta da un'auto di criminali inseguita dai carabinieri: 'Cordoglio alla famiglia'

'Esprimo il mio cordoglio alla figlia e a tutti i familiari della donna che è rimasta coinvolta nel terribile incidente causato da un'auto guidata da criminali che, con il loro comportamento, hanno causato la sua morte e determinato paura e apprensione nella zona coinvolta'. A intervenire sul tragico schianto di oggi al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri, è il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. 'Ringrazio i carabinieri per l'intervento pronto e decisivo che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili'.