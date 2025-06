Bologna, coppia di conviventi uccisi in casa a coltellate

Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati: Luca Monaldi (54 anni di Arezzo) e Luca Gombi (50 anni di Bologna). Ricercato il coinquilino della coppia. Monaldi è stato sgozzato, mentre Gombi è stato eviscerato, dopo una profonda ferita all'addome. Stando ai profili social dei due uomini avrebbero contratto l'unione civile nel 2023.

È successo in una casa di Piazza dell'Unità, quartiere Bolognina, appena fuori dal centro storico. La Polizia è intervenuta sul posto attorno alle 8 e sta indagando per ricostruire i contorni della vicenda.



