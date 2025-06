Cade in moto: grave 35enne

Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta in moto avvenuta in via Rovina - La Croce. L’intervento del 118 si è reso immediatamente necessario e si è concluso con il trasporto d’urgenza in elisoccorso presso l’Ospedale di Baggiovara Sant’Agostino - Estense.

La valutazione clinica iniziale sul posto ha valutato le condizioni del paziente serie, ma non in imminente pericolo di vita. Tuttavia, a causa della dinamica dell'incidente e della zona impervia in cui è avvenuto il sinistro, si è deciso di attivare l’elisoccorso, che è atterrato poco distante dal luogo dell’impatto per garantire un trasferimento rapido e sicuro. Sul posto è intervenuta un’ambulanza da Pavullo. Le operazioni di soccorso si sono svolte in coordinamento con la centrale operativa del 112, che ha gestito l’emergenza in tempi rapidi.

Le cause esatte dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma secondo le prime ricostruzioni pare che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo in curva, finendo rovinosamente sull’asfalto senza il coinvolgimento diretto di altri veicoli.

L’uomo è attualmente ricoverato all’Ospedale di Baggiovara dove i medici stanno monitorando l’evoluzione delle sue condizioni. La prognosi resta riservata.