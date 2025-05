Camion si ribalta in autostrada a Modena Nord: code e rallentamenti sulla A1

Incidente questa mattina sulla A1 poco dopo l’uscita Modena Nord in direzione Milano. Un camion che trasportava sacchi di concime si è ribaltato proprio all’altezza dello svincolo di entrata invadendo tre corsie dell’autostrada. Probabilmente all’origine dell’incidente un cambio di corsia da parte di un altro mezzo appena immessosi in autostrada. A causa dell’incidente si registrano rallentamenti e code da Modena Sud a Modena Nord. Sul posto la polizia stradale e i tecnici dell’autostrada per ripristinare la viabilità.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua