Carpi: 23enne condannato per rapina, tentato furto e droga. Arrestato dai carabinieri

È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Carpi e si trova in carcere, un cittadino nordafricano di 23 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali. Il giovane è stato condannato con sentenza definitiva a 3 anni, 4 mesi e 6 giorni di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per una serie di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

La condanna scaturisce da due distinti episodi avvenuti a Carpi tra il 2021 e il 2022. Il primo risale alla notte del 22 novembre 2021, quando il 23enne, in concorso con altri complici, tentò di introdursi in due abitazioni della città. L’intervento tempestivo dei Carabinieri impedì che i furti andassero a segno: due dei tre responsabili furono arrestati in flagranza.



Il secondo episodio si è verificato la sera del 7 maggio 2022, nel piazzale antistante le piscine comunali. Il giovane, insieme a un altro soggetto, minacciò un minorenne con un coccio di bottiglia per sottrargli una catenina d’oro. Anche in questo caso, l’intervento dei militari dell’Arma fu decisivo: i responsabili vennero rintracciati poco dopo. Le successive perquisizioni personali e domiciliari portarono al sequestro di circa 40 grammi di hashish e marijuana già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e la refurtiva appena sottratta.



Riconosciuto colpevole dei reati di rapina aggravata, tentato furto in abitazione, lesioni personali e produzione e traffico di sostanze stupefacenti, il 23enne è stato arrestato nella giornata di ieri e portato in carcere a Modena, dove sconterà la pena detentiva.