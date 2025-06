Castelnuovo, perseguitava una minorenne: arrestato 27enne

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Castelnuovo Rangone hanno arrestato un 27enne, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento ad una ragazza minorenne, sorpreso all’interno del Parco Rio Gamberi, a poca distanza dall’abitazione della giovane.

L’uomo, già indagato per atti persecutori, si trovava in palese violazione della misura cautelare imposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena due giorni prima.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane avrebbe tenuto, da gennaio a giugno di quest’anno, una serie di comportamenti persecutori nei confronti della minore, con la quale non aveva alcun tipo di frequentazione o relazione. Proprio per la gravità dei comportamenti, il pericolo di reiterazione e l’assenza di qualsiasi segno di ravvedimento, il Giudice aveva disposto nei confronti dell’indagato il divieto assoluto di avvicinarsi alla ragazza ed ai luoghi da lei frequentati, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri. A meno di 48 ore dalla notifica del provvedimento, l’uomo è tornato nei pressi dell’abitazione della minore, venendo immediatamente fermato dai militari, che nel frattempo lo tenevano sotto stretta osservazione.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, è stato immediatamente collocato presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, per essere condotto, in mattinata, dinanzi al Giudice. All’esito dell’udienza di convalida, è stata disposta nei confronti del 27enne la misura della custodia cautelare in carcere.