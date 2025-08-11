Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelnuovo Rangone: violenza sessuale al parco, arrestato 32enne tunisino

Incastrato dalla testimonianza e dalle foto delle due vittime l'uomo accusato di una violenza e di una tentata violenza nell'area Rio Gamberi

Arresti domiciliari per il 32enne tunisino accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna aggredita al parco e di tentata violenza sempre all'interno del parco dove era solito circolare in bicicletta. I carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone, su delega della Procura di Modena, hanno dato ieri esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari.

I casi

I due distinti episodi si sono verificati lo scorso 30 luglio a Castelnuovo Rangone. L'uomo, aggirandosi a bordo di una bicicletta nel parco Rio Gamberi, nella prima occasione ha approcciato la donna aggredendola alle spalle, toccandola nelle parti intime mentre camminava per poi allontanarsi rapidamente, mentre nel secondo caso, a distanza di poco tempo dalla precedente aggressione, ha sorpresa la donna sempre alle spalle, afferrandola per le braccia, tenendola bloccata e tentando di baciarla sulle labbra, non riuscendo nell’intento per la ferma resistenza della persona offesa dal reato che riusciva a divincolarsi e scappare trovando aiuto in una terza persona poco distante.

Le immediate denunce dei due episodi ai carabinieri

Le foto scattate dalla prima vittima col telefono cellulare all’autore del reato che si allontanava in bicicletta e l’immediata acquisizione delle immagini della videosorveglianza comunale presente nel parco, hanno consentito ai Carabinieri di acquisire celermente gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo che, oltre ad essere individuato fotograficamente da entrambe le vittime, aveva un profilo social registrato a suo nome, nel quale erano state postate foto e video a bordo della medesima bicicletta e con lo stesso abbigliamento indossato proprio nel parco ove erano stati denunciati gli episodi di violenza sessuale.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

