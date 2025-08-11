Arresti domiciliari per il 32enne tunisino accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna aggredita al parco e di tentata violenza sempre all'interno del parco dove era solito circolare in bicicletta. I carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone, su delega della Procura di Modena, hanno dato ieri esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Castelnuovo Rangone: violenza sessuale al parco, arrestato 32enne tunisino
Incastrato dalla testimonianza e dalle foto delle due vittime l'uomo accusato di una violenza e di una tentata violenza nell'area Rio Gamberi
