Cesena, 50enne stuprata in pieno giorno mentre fa jogging: in cella gambiano irregolare

È stato convalidato ieri mattina l’arresto dell'uomo di 26 anni del Gambia, in Italia senza permesso di soggiorno, che venerdì scorso, a San Mauro Pascoli, nel Cesenate, ha violentato una donna di 50 anni, mentre faceva jogging in pieno giorno. Il gip ha disposto la misura della custodia in carcere.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cesenatico, i fatti sono avvenuti venerdì mentre, lungo un sentiero ciclo-pedonale, la donna stava correndo. Lì è stata aggredita da una persona nascosta nella vegetazione, che l'avrebbe prima immobilizzata poi, dopo averla trascinata in un'area appartata, costretta a subire abusi. La donna, dopo lo stupro, è stata soccorsa e immediatamente sono partite le indagini dei carabinieri, chiamati dalla stessa vittima dopo la fuga dell'uomo.

Grazie alla precisa descrizione (il presunto aggressore aveva anche una ferita a una mano per via della resistenza opposta dalla vittima) i carabinieri, con numerose pattuglie e il supporto dell'elicottero, hanno rapidamente l'aggressore che stavano cercando, in un capanno poco distante.