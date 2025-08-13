Fermati con coltelli e cartuccia in aeroporto: denunciati due sassolesi

La Polizia ha denunciato due cittadini italiani, una coppia di 54 e 45 anni, per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni in concorso.
Nella serata di venerdì 8 agosto un uomo durante i controlli di sicurezza all’aeroporto di Cagliari è stato trovato in possesso di una cartuccia calibro 12,7x99 mm Nato. La Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Cagliari ha rinvenuto inoltre, a seguito di un controllo approfondito anche sui bagagli, due coltelli a serramanico.
Con l’ausilio del personale del Commissariato di Sassuolo, è stata estesa la perquisizione all’abitazione del 54enne, residente a Sassuolo insieme alla compagna, dove i poliziotti hanno rinvenuto 106 munizioni calibro 9x19, 1 munizione calibro 223 Remington, 1 daga di 40 cm, due carabine ad aria compressa calibro 4.5 mm e circa tre grammi di sostanza stupefacente tra eroina e marijuana. Tutto sottoposto a sequestro.
