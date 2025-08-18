Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Firma dai Carabinieri, poi rapina un supermercato

Il 29enne, senza fissa dimora, con precedenti, portato in carcere

Nel pomeriggio di ieri, domenica 17 agosto 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato un cittadino marocchino di 29 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di rapina impropria all’interno di un esercizio commerciale della città.

 

Secondo quanto ricostruito, alle 18.00 circa, l’uomo si era impossessato di generi alimentari e capi di abbigliamento, tentando di oltrepassare le casse senza pagare. Fermato dal personale, ha reagito spintonando una dipendente ed opponendo una violenta resistenza all’addetto alla vigilanza, arrivando persino a cercare di atterrarlo.

 

Solo l’intervento di altri lavoratori ha permesso di bloccarlo fino al rapido arrivo dei militari, che lo hanno subito preso in consegna ed ammanettato.
Particolare non trascurabile: il 29enne era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per reati analoghi. Proprio poco prima del fatto, intorno alle ore 16:00, si era appena presentato alla Stazione Carabinieri di Sassuolo per adempiere alla prescrizione, salvo poi, poco dopo, rendersi protagonista di un nuovo grave episodio.

 

Dichiarato in stato di arresto, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Sassuolo, a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, in attesa del giudizio con rito direttissimo celebrato questa mattina, all’esito del quale per lui si sono riaperte le porte della Casa Circondariale Sant’Anna di Modena, dove permarrà in custodia cautelare.

 

 

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom   

