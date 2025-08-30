I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 34enne modenese per furto aggravato. È successo durante un intervento dei Carabinieri in via Leopoldo Fregoli, su richiesta di un cittadino che aveva telefonato al 112 per segnalare i movimenti sospetti di un soggetto che era entrato nell’abitacolo di un veicolo in sosta. Appresa la notizia, i carabinieri si sono diretti all’indirizzo situato nel Quartiere San Donato-San Vitale e quando sono arrivati hanno sorpreso un uomo che stava uscendo dall’auto, poiché accortosi dell’arrivo dei militari: prontamente fermato, il soggetto, identificato dai Carabinieri nel 34enne modenese e con precedenti di polizia specifici, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, alcune monete asportate nell’abitacolo e un astuccio contenente una decina di chiavi, con etichette annesse, per accedere ai portoni condominiali di alcuni palazzi cittadini. Interpellato dai Carabinieri sulla provenienza dell’astuccio, il 34enne non ha fornito alcuna spiegazione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile sarà processato con rito direttissimo.
Furto aggravato su auto in sosta: arrestato 34enne modenese
I carabinieri di Bologna lo hanno colto in flagrante. Con lui aveva anche un astuccio con diversi chiavi di casa di appartamenti
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 34enne modenese per furto aggravato. È successo durante un intervento dei Carabinieri in via Leopoldo Fregoli, su richiesta di un cittadino che aveva telefonato al 112 per segnalare i movimenti sospetti di un soggetto che era entrato nell’abitacolo di un veicolo in sosta. Appresa la notizia, i carabinieri si sono diretti all’indirizzo situato nel Quartiere San Donato-San Vitale e quando sono arrivati hanno sorpreso un uomo che stava uscendo dall’auto, poiché accortosi dell’arrivo dei militari: prontamente fermato, il soggetto, identificato dai Carabinieri nel 34enne modenese e con precedenti di polizia specifici, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, alcune monete asportate nell’abitacolo e un astuccio contenente una decina di chiavi, con etichette annesse, per accedere ai portoni condominiali di alcuni palazzi cittadini. Interpellato dai Carabinieri sulla provenienza dell’astuccio, il 34enne non ha fornito alcuna spiegazione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile sarà processato con rito direttissimo.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore
Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano
Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidioArticoli Recenti
Aggredisce con coltello padre madre e sorella: tutti gravi all'ospedale
Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne
Aggredisce gli operatori del Pronto Soccorso: 19enne denunciato a piede libero
Modena, false piattaforme trading online: anziana truffata per 974mila euro