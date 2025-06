Vendetta nei confronti dei genitori: in carcere il ventunenne che ha incendiato l'appartamento di famiglia

Ha dato fuoco alla propria stanza dopo una violenta lite con il padre disabile, scatenando un incendio che ha devastato tre appartamenti e costretto nove famiglie a lasciare temporaneamente le proprie case. Protagonista del gesto un giovane di 21 anni, arrestato dai Carabinieri giovedì sera e ora in carcere dopo la convalida dell’arresto. So chiude così il cerchio sui fatti che la sera del 5 giugno hanno scosso il comune nella collina modenese.I fatti sono avvenuti nella tarda serata del 5 giugno, intorno alle 22, in via Pascoli. Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione di Castelvetro, supportati dai colleghi di Marano sul Panaro e dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, tutto è cominciato con una lite in ambito familiare, culminata con un gesto estremo da parte del 21enne.Il giovane, in un impeto di rabbia, ha appiccato il fuoco all’interno della propria camera, incendiando vestiti, lenzuola e tende. Subito dopo si è allontanato dall'abitazione portando con sé alcuni oggetti personali. È stato il padre, invalido, a dare l’allarme. L’uomo è riuscito ad avvertire i soccorsi ma ha potuto solo assistere, impotente, allo svilupparsi dell’incendio.All’arrivo dei soccorsi, le fiamme stavano già fuoriuscendo dalle finestre del secondo piano dell’edificio.Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per ore per domare l’incendio. L’appartamento dell’autore del gesto, così come quello soprastante e quello sottostante, sono stati dichiarati inagibili. Danneggiate anche alcune parti comuni del condominio.Intanto, il giovane è stato rintracciato poco dopo nei pressi della biblioteca comunale. Fermato e perquisito dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di un accendino, presumibilmente usato per dare inizio all’incendio, e di un coltello con una lama lunga 18 centimetri. I vestiti che indossava erano ancora impregnati di fumo e fuliggine. Ai militari ha confessato di aver agito per vendetta nei confronti dei genitori.Con precedenti alle spalle per reati contro la persona e il patrimonio, il ragazzo ha trascorso la notte nella caserma di Sassuolo. Nella giornata successiva è stato trasferito nel carcere di Modena, dove ieri il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.