Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ingresso negato in discoteca, 18enne spruzza spray urticante e danneggia il locale: arrestato

Ingresso negato in discoteca, 18enne spruzza spray urticante e danneggia il locale: arrestato

È un diciottenne tunisino che ha provocato il caos a La Crepa. Bloccato dai carabinieri

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Caos e questa notte al locale La crepa di via Barchetta a Modena, presso la discoteca. I carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Modena sono stati allertati a seguito dell'azione di un diciottenne tunisino, residente a Modena e già noto alle Forze dell’Ordine. Aveva nebulizzato una sostanza urticante mediante bombolette spray contro gli addetti alla vigilanza del locale, che gli avevano negato l’accesso per il raggiungimento del limite di capienza.
Il diciottenne aveva poi lanciato alcune pietre e barre metalliche contro il locale, danneggiando la vetrata della discoteca, prima di essere definitivamente bloccato dal personale di sicurezza
La sostanza urticante ha raggiunto anche alcuni giovani presenti della discoteca, soccorsi sul posto dal personale del 118 per lievi sintomi da irritazione e intossicazione.

 

Grazie alle testimonianze acquisite dalle persone presenti e alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, il diciottenne è stato individuato quale responsabile dei fatti e perciò denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali e danneggiamento. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione di ulteriori giovani che avrebbero partecipato ai disordini.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena-Juve Stabia: modifiche alla viabilità in zona stadio-stazione

Modena-Juve Stabia: modifiche alla viabilità in zona stadio-stazione

Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota', il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota', il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

Il Modena ospita la Juve Stabia per riprendere il cammino

Il Modena ospita la Juve Stabia per riprendere il cammino

Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti

Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti

Modena est, furto in abitazione intorno alle 23: proprietari rientrano e la casa è soqquadro

Modena est, furto in abitazione intorno alle 23: proprietari rientrano e la casa è soqquadro

Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Castelfranco Emilia, evaso dalla Casa lavoro Elia De Grande: nel '98 sterminò la famiglia

Castelfranco Emilia, evaso dalla Casa lavoro Elia De Grande: nel '98 sterminò la famiglia

Modena, alloggi abusivi occupati da stranieri in via Carteria all'interno di negozi vuoti

Modena, alloggi abusivi occupati da stranieri in via Carteria all'interno di negozi vuoti

Omicidio di Alessandro Gozzoli, 27 anni a Caldarariu

Omicidio di Alessandro Gozzoli, 27 anni a Caldarariu

Bologna, Finanza scopre truffa del fotovoltaico da 80 milioni

Bologna, Finanza scopre truffa del fotovoltaico da 80 milioni