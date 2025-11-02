Ingresso negato in discoteca, 18enne spruzza spray urticante e danneggia il locale: arrestato

Caos e questa notte al locale La crepa di via Barchetta a Modena, presso la discoteca. I carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Modena sono stati allertati a seguito dell'azione di un diciottenne tunisino, residente a Modena e già noto alle Forze dell’Ordine. Aveva nebulizzato una sostanza urticante mediante bombolette spray contro gli addetti alla vigilanza del locale, che gli avevano negato l’accesso per il raggiungimento del limite di capienza.

Il diciottenne aveva poi lanciato alcune pietre e barre metalliche contro il locale, danneggiando la vetrata della discoteca, prima di essere definitivamente bloccato dal personale di sicurezza

La sostanza urticante ha raggiunto anche alcuni giovani presenti della discoteca, soccorsi sul posto dal personale del 118 per lievi sintomi da irritazione e intossicazione.



Grazie alle testimonianze acquisite dalle persone presenti e alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, il diciottenne è stato individuato quale responsabile dei fatti e perciò denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali e danneggiamento. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione di ulteriori giovani che avrebbero partecipato ai disordini.