Lancia bottiglia contro negoziante e aggredisce agenti: donna arrestata in viale Crispi

E' acceduto sabato sera, intorno alle 19. La Squadra Volante della Polizia di Stato è stata raggiunta dalla segnalazione da viale Crispi, nell'area della stazione dei treni, relativa al comportamento di una donna che dopo dopo aver discusso con il titolare di un esercizio pubblico, aveva dato in escandescenza, lanciando una bottiglia di vetro contro la vetrina.

Accompagnata in Questura per accertamenti, durante le fasi dell'identificazione ha apposto resistenza agli agenti, colpendone uno al volto e un altro alla gamba provocando loro alcune contusioni accertate all'ospedale.

A seguito di attività istruttoria a cura della Divisione Anticrimine, il Questore di Modena ha emesso nei confronti della donna la misura di prevenzione dell'avviso orale. All'esito dell'udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Gip del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.