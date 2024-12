Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’uomo, che in realtà versava in uno stato di pesante ubriachezza, ha reagito al soccorso in malo modo, dimenandosi contro il personale paramedico e in particolare contro il medico di servizio spingendolo con violenza contro un muro. Durante il trasporto in ospedale, l'uomo ha poi danneggiato parti interne dell’ambulanza e rovesciava a terra diverso materiale medicinale.La furia dell’individuo, marocchino 32enne, in Italia senza fissa dimora e irregolare sul Territorio Nazionale, non si è placata neppure al pronto soccorso dell’ospedale di Vignola, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri.L'uomo necessariamente sedato e dopo la terapia, è stato dimesso dal nosocomio e affidato ai carabinieri. Il medico aggredito ha riportato dei traumi contusivi con prognosi di 5 giorni di cure.Arrestato per violenza a pubblico ufficiale aggravata da lesioni in danno di persone esercenti la professione sanitaria, è stato condotto nella mattinata odierna al Tribunale di Modena, dove il Giudice, dopo la convalida del provvedimento assunto dai carabinieri, ha liberato l’uomo rinviando l’udienza a prossima data.