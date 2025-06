'Mi hanno aggredita': donna in stato confusionale soccorsa da Guardie Giurate

Un grave episodio ha turbato la tranquillità notturna di Sassuolo. Intorno alle ore 3, una squadra di Guardie Giurate Sicuritalia in servizio presso Piazza Martiri Partigiani ha prestato soccorso a una donna in evidente stato confusionale.

La donna, di circa quarant’anni e di origine straniera, presentava segni di aggressione, con ferite visibili sul collo e sul braccio sinistro. Era scalza e manifestava grande agitazione, riferendo di essere stata vittima di un attacco, senza riuscire a fornire dettagli precisi sull’accaduto o sugli aggressori.

Immediatamente, gli agenti hanno allertato il 118 e le Forze dell’Ordine. I soccorsi sono giunti rapidamente, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure, mentre la Polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

La donna è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti clinici e per ricevere l’assistenza necessaria. Nel frattempo, le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le Forze dell’Ordine.

L’intervento tempestivo delle Guardie Giurate Sicuritalia si è rivelato cruciale per garantire il soccorso e l'avvio delle indagini da parte delle forze di Polizia.