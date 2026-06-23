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Modena, 73enne tenta estorsione a uno studio medico privato: arrestato

Modena, 73enne tenta estorsione a uno studio medico privato: arrestato

'Se non mi dà i 500 euro distruggo la vetrina, entro dentro e spacco tutto'

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Ieri i carabinieri di Modena hanno arrestato, in flagranza, un 73enne pensionato, già noto alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti di polizia, con l'accusa di tentata estorsione.
Dalla ricostruzione, l’episodio si è consumato nei pressi di un poliambulatorio privato situato nell’area Nord di Modena in cui l’uomo si era presentato già alle prime ore del mattino con la pretesa di riscuotere dal titolare la somma contante di 500 euro, millantando presunti crediti maturati per aver procacciato, oltre dieci anni prima, alcuni clienti alla struttura, facendo anche leva sulla circostanza di essere appena uscito dal carcere e di aver bisogno di soldi.
Invitato a ripassare in serata, l’indagato si è effettivamente ripresentato poche ore più tardi perseverando nelle proprie richieste e rivolgendo gravi minacce all’indirizzo del titolare dell’attività: “se non mi dà i 500 euro distruggo la vetrina, entro dentro e spacco tutto” e “mi sono fatto tre anni di carcere non ho problemi a farmene altri 10”.
Il titolare dell’attività, in quel momento assente, è stato contattato telefonicamente da un dipendente e, spaventato dalla gravità delle frasi a lui rivolte, ha subito allertato il 112.
Il pronto intervento della pattuglia dei carabinieri ha scongiurato ulteriori conseguenze: l’uomo è stato bloccato mentre si trovava ancora nelle vicinanze, per poi essere accompagnato in caserma in cui è stato dichiarato in arresto.
Il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con braccialetto elettronico.

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