Modena, ancora un incendio al caseificio Chiletti di Albareto

Ancora un incendio al caseificio fratelli Chiletti di strada Albareto di Modena. Una alta nuvola di fumo si è alzata all'alba, prima delle 5, dalla azienda agricola, sul posto vigili del fuoco che fino alla tarda mattina sono stati impegnati nel domare le fiamme che hanno coinvolto il fienile. Il caseificio nel corso degli anni è stato più volte teatro di incendi, alcuni dei quali particolarmente gravi. In particolare a novembre 2015 andarono distrutte migliaia di rotoballe e i titolari ricevettero la solidarietà di allevatori ed agricoltori modenesi che donarono il fieno per gli animali. Sul posto questa mattina anche i carabinieri per le indagini del caso.