Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, carabinieri salvano donna che tenta il suicidio al Pronto soccorso di Baggiovara

Modena, carabinieri salvano donna che tenta il suicidio al Pronto soccorso di Baggiovara

I militari sono riusciti a bloccarla mentre aveva già scavalcato con una gamba il parapetto situato a circa 15 metri di altezza

1 minuto di lettura

Questa mattina all’ospedale di Baggiovara, i carabinieri di Modena, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno notato nei pressi dell’ingresso del Pronto Soccorso una paziente in stato di agitazione. La donna, una 26enne cittadina brasiliana, ricoverata al Pronto Soccorso dal giorno precedente, è stata vista percorrere rapidamente le scale di emergenza dopo aver evidentemente eluso la sorveglianza sanitaria con l'evidente volontà di togliersi la vita.
I militari, intuendo tempestivamente le sue possibili intenzioni, sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccarla mentre aveva già scavalcato con una gamba il parapetto situato a circa 15 metri di altezza. Dopo una fase di convincimento verbale, la donna è stata riportata all’interno dell’istituto, illesa ma in forte stato di agitazione e affidata alle cure del personale sanitario per il necessario supporto medico e psicologico.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dilettanti, amichevoli: giovedì Cittadella-Caldiero a San Damaso

Dilettanti, amichevoli: giovedì Cittadella-Caldiero a San Damaso

Affitti stanze singole, Modena tra le città più care d'Italia

Affitti stanze singole, Modena tra le città più care d'Italia

Modena, schianto in tangenziale: tenta la fuga e litiga coi parenti dell'altro conducente

Modena, schianto in tangenziale: tenta la fuga e litiga coi parenti dell'altro conducente

Modena, al bar Schiavoni torna il Cotechino day

Modena, al bar Schiavoni torna il Cotechino day

Modena, 37 anni fa moriva Enzo Ferrari: il ricordo

Modena, 37 anni fa moriva Enzo Ferrari: il ricordo

Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, questore chiude esercizio pubblico in zona Novi Sad

Modena, questore chiude esercizio pubblico in zona Novi Sad

Vignola, la Procura: 'Lo stupro di metà giugno? Totalmente infondato'

Vignola, la Procura: 'Lo stupro di metà giugno? Totalmente infondato'

Schianto in tangenziale a Modena costato la vita ad Aurora: è morto anche il 27 enne Alex Martinelli

Schianto in tangenziale a Modena costato la vita ad Aurora: è morto anche il 27 enne Alex Martinelli

Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani

Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Castelfranco Emilia, nasconde in casa oltre due chili di cocaina: arrestato 45enne italiano

Castelfranco Emilia, nasconde in casa oltre due chili di cocaina: arrestato 45enne italiano

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Castelnuovo Rangone: violenza sessuale al parco, arrestato 32enne tunisino

Castelnuovo Rangone: violenza sessuale al parco, arrestato 32enne tunisino

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano