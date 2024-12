Modena, controlli dei Nas sui dolci di Natale: raffica di multe

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Modena in una pasticceria, sono stati sequestrati 6 kg di panettoni salati privi di indicazioni sulla rintracciabilità, per un valore commerciale di circa 200 euro.

Al titolare è stata inflitta una sanzione di 2.000 euro; in un altro esercizio, è stata riscontrata sporcizia diffusa, con residui alimentari non rimossi, ragnatele e aracnidi vivi. La sanzione ammonta a 1.000 euro. In una terza pasticceria, i panettoni “arricchiti” (con cioccolato e pistacchio) risultavano non conformi per la mancanza del Quantitative Ingredient Declaration – Dichiarazione Quantitativa degli Ingredienti in etichetta. Al titolare è stata comminata una sanzione di 666 euro e una diffida per l’omessa predisposizione del libro unico degli allergeni. Presso un bar-pasticceria, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie in tutti i locali dell’attività. Tra le violazioni accertate: sporco diffuso su tutte le superfici con carcasse di insetti morti in prossimità dei dispositivi di cattura; cappa d’aspirazione sprovvista di filtri e intrisa di unto vetusto e percolante; congelatori a pozzetto con formazioni di ghiaccio e sporco derivante da residui alimentari; presenza nel deposito alimenti di materiale non attinente all’attività mescolato con generi alimentari confezionati; scrostature e fessurazioni sulle pareti di molti ambienti.



È stata inoltre accertata la mancata applicazione delle procedure Haccp relative al sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari, con il rinvenimento di circa 5 kg di ragù di carne privo di dati identificativi, che è stato smaltito in autocontrollo. È stata infine rilevata la mancata evidenza in etichetta di allergeni utilizzati nelle preparazioni alimentari, relativamente ai panettoni prodotti e confezionati per la vendita diretta. Per tali irregolarità, al legale rappresentante sono state contestate violazioni amministrative che comportano sanzioni pecuniarie per un importo complessivo pari a 5.000 euro. In due pasticcerie della Bassa, le ispezioni hanno evidenziato condizioni igieniche precarie, con sporco diffuso e presenza di materiali non pertinenti. Entrambi i titolari sono stati sanzionati per un importo di 1.000 euro ciascuno.