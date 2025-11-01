Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena est, furto in abitazione intorno alle 23: proprietari rientrano e la casa è soqquadro

Nel mirino dei ladri una casa bifamiliare nella zona artigianale, proprio sopra la posta di Saliceto Panaro

1 minuto di lettura
Furto in abitazione ieri verso le 23 in via dell’Artigianato a Modena Est. Nel mirino dei ladri una casa bifamiliare nella zona artigianale, proprio sopra la posta di Saliceto Panaro. I ladri sono entrati forzando il balcone che dà su una terrazza e, una volta all'interno dell'appartamento, hanno messo a soqquadro tutte le stanze (foto sopra). Il bottino ammonta ad alcune centinaia di euro di contante, ma il danno e la paura per i residenti, rientrati a tarda sera, è stata tanta. Sul posto i carabinieri che, come spiegano le vittime, hanno agito con professionalità e umanità in un momento così delicato per chi è costretto a subire una violazione della propria intimità. Domani verrà formalizzata la denuncia.

