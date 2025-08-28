Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, false piattaforme trading online: anziana truffata per 974mila euro

Fabio Galli (Codacons): 'Ha impiegato 5 mesi una anziana signora per accorgersi che la piattaforma su cui credeva di investire, era falsa'

Dal 19/12/2024 al 19/05/2025 una signora modenese ha effettuato ben 25 bonifici tratti tutti dal suo conto e quindi dalla stessa banca verso lo stesso beneficiario Green Cliff, di cui 7 destinati ad un iban Svedese, 2 bonifici verso un iban del Lussemburgo e 16 verso un iban di un conto in Danimarca. L’anziana, prima di accorgersi di essere caduta in una “trappola mortale”, ha inviato a questi truffatori complessivamente la somma di 974.130 euro'. A dare la notizia della gravissima truffa subita da un'anziana modenese è il presidente del Codacons regionale, Fabio Galli.
'Tutto origina quando l’anziana riceve una telefonata da uno pseudo consulente che le propone di investire delle somme di denaro sulle cripto valute. Convinta della bontà dell’iniziativa decide di iscriversi alla piattaforma che le viene indicata effettuando un primissimo bonifico da 150 euro. Da lì in avanti tutta una serie di scaltri e criminali “aiuti” che il truffatore le metteva a disposizione per effettuare i bonifici come la condivisione del proprio monitor con il falso consulente - continua Galli -. Da questa vicenda i cittadini dovrebbero trarre l’insegnamento di non fidarsi mai delle proposte che giungono via telefono o via mail. E’ sempre necessaria una verifica attraverso la propria banca, attraverso un proprio avvocato o una associazione di consumatori come il Codacons. Alle banche sentiamo di chiedere, “a mero titolo di cortesia nei confronti dei loro clienti“, in presenza di bonifici predisposti su conti correnti, che di solito non operano se non per il pagamento delle utenze telefoniche o poco altro, di predisporre un protocollo che allerti i loro clienti in via prudenziale. Un servizio che oltre ad essere un potenziale salvagente in taluni casi, verrebbe apprezzato anche da quei clienti che quelle operazioni devono fare e vogliono fare'.

