Modena, furgone in fiamme in Corso Canalgrande: il rogo coinvolge due auto e uno scooter

Paura oggi pomeriggio intorno alle 15 in Corso Canalgrande a Modena. Un furgone, parcheggiato davanti alla biblioteca Delfini, ha preso fuoco improvvisamente e - per cause ancora da chiarire - si è spostato sulla carreggiata opposta. Inutili i tentativi di alcuni passanti di domare le fiamme con un estintore. Il furgone è andato completamente distrutto e le fiamme hanno coinvolto anche due auto, una Volvo e un Volkswagen, e uno scooter parcheggiati di fronte, annerendo anche la facciata del palazzo. Sul posto polizia di stato e vigili del fuoco: la alta colonna di fumo nero ha sovrastato il centro. Si indaga per risalire alle cause del rogo.