Modena, furto con scasso allo 'spazio Lodola' al parco XXII Aprile

Brutta sorpresa stamattina per i gestori dello Spazio Lòdola, il locale aperto un anno fa nel parco XXII Aprile di Modena dalla cooperativa sociale Oltremare per offrire cucina sociale, proporre attività socio-culturali, gestire corsi di formazione e organizzare eventi.

All'alba di oggi - giovedì 18 giugno – il locale ha subito un furto con scasso.

Il bar ha subito numerosi danni, sono state rubate attrezzature costose, oltre al fondo cassa; il danno complessivo non è ancora stato quantificato.

Per ripartire, la cooperativa ha lanciato una campagna di raccolta fondi. Il denaro offerto servirà per riparare i danni subiti dall’effrazione (porte, vetrate, arredi), riacquistare gli oggetti rubati (utensili da cucina, attrezzature da bar, dispositivi elettronici) e coprire parte dell’incasso sottratto che era destinato al pagamento delle forniture e stipendi del personale.

'Spazio Lòdola non è solo un bar – sottolinea Oltremare - È un punto di riferimento per un quartiere fragile, dove spesso mancano occasioni di aggregazione positiva. È un luogo in cui si costruiscono legami, si offre supporto, si promuove la cultura del rispetto, diversità e solidarietà. Le nostre proposte hanno un alto impatto sociale e un basso impatto ambientale. Crediamo nella sostenibilità agita e nella forza delle piccole scelte quotidiane, per cambiare il mondo a ogni boccone. Ogni donazione, piccola o grande, - conclude la cooperativa - è un tassello concreto per permetterci di continuare a lavorare in un ambiente sereno e sicuro per tutta la comunità'.