Modena, infortunio mortale sul lavoro in pieno centro: perde la vita operaio 53enne

Tragedia sul lavoro questa mattina intorno alle 9 all'interno del cantiere dell'ex Banca d'Italia, lo storico palazzo Boschetti all'incrocio tra Corso Canalgrande e via delle Carmelitane Scalze.Un operaio di origine straniera di 53 anni, Murat Tafciu originario dell’Albania e residente a Cavezzo, è morto dopo essere caduto da una impalcatura a circa 5 metri di altezza. Sul posto la polizia e il 118 con ambulanza e automedica, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la Medicina del Lavoro del Ausl.