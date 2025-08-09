A seguito di una segnalazione trasmessa dai Carabinieri Nas di Parma, il Comune di Modena ha recentemente emesso un’ordinanza di immediata sospensione dell’attività di estetista e di qualsiasi prestazione ambulatoriale di medicina estetica esercitata all’interno di un centro estetico in città. Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti effettuati nel corso di una recente ispezione igienicosanitaria condotta dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, durante la quale sono emerse criticità strutturali e gestionali. In particolare, è stato rilevato l’utilizzo di un box all’interno della struttura come ambulatorio per attività di medicina estetica, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente. È stato inoltre accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, con specifico riferimento alla conservazione e tenuta del registro e/o del formulario relativo, come richiesto dalle disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute pubblica.
Modena, Nas sospendono attività in un centro estetico del centro
Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti effettuati nel corso di una recente ispezione igienicosanitaria condotta dai militari
A seguito di una segnalazione trasmessa dai Carabinieri Nas di Parma, il Comune di Modena ha recentemente emesso un’ordinanza di immediata sospensione dell’attività di estetista e di qualsiasi prestazione ambulatoriale di medicina estetica esercitata all’interno di un centro estetico in città. Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti effettuati nel corso di una recente ispezione igienicosanitaria condotta dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, durante la quale sono emerse criticità strutturali e gestionali. In particolare, è stato rilevato l’utilizzo di un box all’interno della struttura come ambulatorio per attività di medicina estetica, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente. È stato inoltre accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, con specifico riferimento alla conservazione e tenuta del registro e/o del formulario relativo, come richiesto dalle disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute pubblica.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Marika Menozzi segretario Dem azzoppato: in ottobre riparte lo scontro Mezzetti-establishment Pd
Modena, schianto in tangenziale: ragazza di 25 anni muore carbonizzata nell’auto
Modena, questore chiude esercizio pubblico in zona Novi Sad
Vignola, la Procura: 'Lo stupro di metà giugno? Totalmente infondato'
Schianto in tangenziale a Modena costato la vita ad Aurora: è morto anche il 27 enne Alex MartinelliArticoli Recenti
Serramazzoni, scontro tra due auto, due feriti, per ore disagi alla circolazione
Modena, via delle Costellazioni: spaccio, vandalismo e auto cannibalizzate: parte l'esposto
Modena, neopatentato in contromano in autostrada: fermato in tempo dalla polizia
Modena, colpiscono poliziotti con bottiglie e un tavolo in ferro: arrestati brasiliano e italiano