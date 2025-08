Modena, neopatentato in contromano in autostrada: fermato in tempo dalla polizia

Sabato scorso la Polizia di Stato di Modena ha intercettato e fermato un giovane neopatentato, a bordo di un veicolo a tre ruote, che dopo aver fatto ingresso in autostrada A/1 al casello di Modena Sud, si era immesso contromano nella corsia di accelerazione.

Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie della Sottosezione autostradale di Modena Nord è stato possibile mettere in sicurezza il conducente ed il suo veicolo, scongiurando incidenti ed altri rischi per gli automobilisti in transito. Il 18enne, risultato negativo agli accertamenti con etilometro, è stato accompagnato fuori dal casello autostradale di Modena Sud. Sanzionato per guida contromano in autostrada, ha subito il fermo del veicolo per tre mesi. Rischia anche una sanzione fino ad 8.000 euro e la revoca della patente.