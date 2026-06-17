Modena, prende a schiaffi la cassiera e se ne va senza pagare le birre: rumeno arrestato

La polizia di Modena ha arrestato un rumeno di 53 anni per rapina, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.Nella mattinata di ieri, la Volante è intervenuta in un esercizio commerciale in zona Amendola per un’aggressione ai danni di una cassiera.

L'uomo, dopo aver prelevato alcune lattine di birra dagli scaffali, aveva tentato di oltrepassare la barriera delle casse senza pagare alcun corrispettivo. La cassiera lo aveva invitato a fermarsi, ma di tutta risposta l’aveva minacciata e colpita al volto con uno schiaffo per poi allontanarsi, nascondendo la merce sottratta all’interno del proprio zaino. Gli agenti hanno intercettato il 53enne nelle immediate vicinanze intento a sorseggiare una delle birre.

L’uomo, in stato di ebbrezza, ha opposto resistenza agli agenti, tentando di colpirli ripetutamente con calci e pugni. Questa mattina, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.