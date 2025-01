Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questo episodio di vandalismo, che si aggiunge a numerosi altri simili, segna l’ennesima dimostrazione di come la categoria degli autisti del trasporto pubblico locale sia costantemente esposta a situazioni di rischio e violenza - afferma Luigi Sorrentino della segreteria Orsa trasporti -.

Non solo i lavoratori sono minacciati da atti di inciviltà e aggressività, ma anche la qualità del servizio e la sicurezza dei passeggeri sono seriamente compromesse. In particolare, la stazione delle corriere e altre fermate della città sono diventate luoghi di ritrovo per individui che, con atteggiamenti di totale mancanza di rispetto e educazione, utilizzano il servizio pubblico in modo scorretto, creando disagi non solo per gli autisti, ma anche per i cittadini che, quotidianamente, si affidano al trasporto pubblico per spostarsi in città'.'La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri non può essere messa a rischio. È necessario che le autorità locali e le forze dell'ordine intervengano con urgenza per garantire un ambiente di lavoro sicuro per gli autisti e un servizio pubblico rispettoso per tutti. Chiediamo con fermezza che vengano adottate misure più stringenti per il controllo delle fermate e per la gestione dei comportamenti violenti o molesti che danneggiano la comunità. Il nostro lavoro è fondamentale per il funzionamento della città e per il benessere dei cittadini, e non possiamo continuare a tollerare situazioni in cui la violenza e l’inciviltà prevalgono. La nostra categoria è stanca di essere trattata con disprezzo e chiede che vengano presi provvedimenti concreti per la tutela della nostra sicurezza e per il rispetto dovuto verso chi, ogni giorno, lavora con impegno per garantire un servizio di qualità' - chiude Sorrentino.