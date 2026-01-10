Rapina a Modena, arrestato tunisino di 27 anni: fuga bloccata da un cittadino

Ieri mattina, i carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza un uomo di 27 anni, di origine tunisina per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I due carabinieri, in abiti civili, notavano in via Canal Grande che una persona, di origine africana, rincorreva un’altra e, intuendo che potesse essere in atto un possibile reato, li inseguivano e li raggiungevano in questa via Rua Pioppa di Modena.

In pratica un vigilantes stava inseguendo l’indagato, il quale aveva appena appena rubato diversi capi di abbigliamento, aventi ancora i dispositivi antitaccheggio, dall’interno di un’attività commerciale in pieno centro di Modena e, per sottrarsi al controllo, aveva spintonato in diverse circostanze l’inseguitore.

Mentre i carabinieri ed il vigilantes stavano controllando la busta contenente la refurtiva, l'uomo aveva spinto gli agenti riuscendo a scappare sulla stessa via Rua Pioppa.

Ripartiva quindi l’inseguimento a piedi che durava un centinaio di metri circa, sino a quando l’uomo veniva di nuovo bloccato, anche grazie alla collaborazione di un cittadino privato che aveva assistito alla scena: in quei frangenti l’arrestato aveva anche danneggiato anche lo specchietto retrovisore di un furgone posteggiato.

I capi di abbigliamento, per un valore economico complessivo di 300 euro circa, sono stati restituiti ai responsabili dell’attività commerciale.

Questa mattina il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

