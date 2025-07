Modena, rogo in abitazione in via Giannone

Incendio oggi verso le 13 in una abitazione in via Giannone a Modena. Per cause ancora in corso di accertamento è andato in fiamme il tetto della casa. Sul posto polizia locale di Modena e vigili del fuoco di Modena che hanno domato le fiamme. Non si registrano feriti tra gli occupanti. La strada è stata prudenzialmente chiusa per consentire di svolgere le operazione di spegnimento.



