Il 14 dicembre scorso, intorno alle 18.30, la Squadra Volante è intervenuta in via Mondatora dove un uomo aveva forzato una autovettura in sosta, rovistando al suo interno. Gli agenti arrivati sul posto, hanno intercettato nelle immediate vicinanze del luogo il 40enne, corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni, il quale ha cercato di opporsi al controllo di Polizia, sferrando calci e sputando verso operatori.Addosso aveva due paia di occhiali e delle scatole di cioccolatini, oltre ad altri oggetti di note marche (occhiali da sole, un portafoglio) del cui possesso non ha saputo dare giustificazioni.L'uomo, durante il tragitto verso la locale Questura, ha danneggiato l’autovettura di servizio con calci e testate.Il 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale.All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Modena.