Modena, schianto in via Vignolese: per il motociclista volo di tre metri

Grave incidente stradale oggi pomeriggio alle 17 in strada Vignolese a Modena. I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per un incidente stradale tra auto e moto. Nello scontro il conducente della moto è finito all'interno del canale a fianco della strada, ferito e ad un dislivello di circa tre metri sottostante la sede stradale. Per poterlo affidare alle cure del personale 118 presente in posto, i vigili del fuoco, hanno utilizzato la scala in dotazione, giuntando tre dei quattro pezzi, utilizzandoli come rampa di risalita per la barella. Il conducente è stato accompagnato all'ospedale di Baggiovara per le cure, sul posto la polizia locale per i rilievi.

