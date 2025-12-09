Grave incidente stradale oggi pomeriggio alle 17 in strada Vignolese a Modena. I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per un incidente stradale tra auto e moto. Nello scontro il conducente della moto è finito all'interno del canale a fianco della strada, ferito e ad un dislivello di circa tre metri sottostante la sede stradale. Per poterlo affidare alle cure del personale 118 presente in posto, i vigili del fuoco, hanno utilizzato la scala in dotazione, giuntando tre dei quattro pezzi, utilizzandoli come rampa di risalita per la barella. Il conducente è stato accompagnato all'ospedale di Baggiovara per le cure, sul posto la polizia locale per i rilievi.
Modena, schianto in via Vignolese: per il motociclista volo di tre metri
I vigili del fuoco, hanno utilizzato la scala in dotazione, giuntando tre dei quattro pezzi, utilizzandoli come rampa di risalita per la barella
