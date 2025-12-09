Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, schianto in via Vignolese: per il motociclista volo di tre metri

I vigili del fuoco, hanno utilizzato la scala in dotazione, giuntando tre dei quattro pezzi, utilizzandoli come rampa di risalita per la barella

Grave incidente stradale oggi pomeriggio alle 17 in strada Vignolese a Modena. I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per un incidente stradale tra auto e moto. Nello scontro il conducente della moto è finito all'interno del canale a fianco della strada, ferito e ad un dislivello di circa tre metri sottostante la sede stradale. Per poterlo affidare alle cure del personale 118 presente in posto, i vigili del fuoco, hanno utilizzato la scala in dotazione, giuntando tre dei quattro pezzi, utilizzandoli come rampa di risalita per la barella. Il conducente è stato accompagnato all'ospedale di Baggiovara per le cure, sul posto la polizia locale per i rilievi.

