Modena, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 38enne

Il 19 marzo i carabinieri di Modena hanno dato esecuzione al decreto di fermo nei confronti di un uomo di 38 anni, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione ha avuto inizio il giorno precedente quando i militari controllavano l’uomo, già gravato da precedenti di polizia specifici e sottoposta alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, all’interno del parcheggio del centro commerciale “Grandemilia” di Modena.

La perquisizione personale ha permesso il rinvenimento ed il sequestro di circa 2,5 grammi di cocaina e della somma in contanti di 1.200 euro. Le attività veniva estese anche all’interno di una camera d'albergo sito a San Cesario sul Panaro, in uso all'indagato, il quale, durante le operazioni di polizia giudiziaria, spintonava un carabiniere e fuggiva dalla finestra, per poi fare perdere le proprie tracce sfruttando la fitta vegetazione.

L’ispezione della stanza rivelava un ingente quantitativo di droga costituito da circa 6,6 chilogrammi di hashish e 200 grammi di cocaina, oltre al materiale tecnico per la pesatura e il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio, oggetto di sequestro.

Durante il pomeriggio del 19 marzo i carabinieri hanno individuato e fermato in una strada centrale di Modena l’uomo che tentava una nuova fuga.

Oggi, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato il fermo disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.