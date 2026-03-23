Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 38enne

Modena, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 38enne

La perquisizione personale ha permesso il rinvenimento ed il sequestro di circa 2,5 grammi di cocaina e della somma in contanti di 1.200 euro

1 minuto di lettura

Il 19 marzo i carabinieri di Modena hanno dato esecuzione al decreto di fermo nei confronti di un uomo di 38 anni, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione ha avuto inizio il giorno precedente quando i militari controllavano l’uomo, già gravato da precedenti di polizia specifici e sottoposta alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, all’interno del parcheggio del centro commerciale “Grandemilia” di Modena.

La perquisizione personale ha permesso il rinvenimento ed il sequestro di circa 2,5 grammi di cocaina e della somma in contanti di 1.200 euro. Le attività veniva estese anche all’interno di una camera d'albergo sito a San Cesario sul Panaro, in uso all'indagato, il quale, durante le operazioni di polizia giudiziaria, spintonava un carabiniere e fuggiva dalla finestra, per poi fare perdere le proprie tracce sfruttando la fitta vegetazione.

L’ispezione della stanza rivelava un ingente quantitativo di droga costituito da circa 6,6 chilogrammi di hashish e 200 grammi di cocaina, oltre al materiale tecnico per la pesatura e il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio, oggetto di sequestro.

Durante il pomeriggio del 19 marzo i carabinieri hanno individuato e fermato in una strada centrale di Modena l’uomo che tentava una nuova fuga.

Oggi, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato il fermo disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Via Emilio Po a Modena, ex Poliambulatorio Gulliver: degrado, rifiuti e persone senza fissa dimora

Via Emilio Po a Modena, ex Poliambulatorio Gulliver: degrado, rifiuti e persone senza fissa dimora

Modena, al Teatro Storchi Neri Marcorè mette in scena Gaber

Modena, al Teatro Storchi Neri Marcorè mette in scena Gaber

Modena, fuga rocambolesca nella notte: straniero senza patente fermato dopo un inseguimento

Modena, fuga rocambolesca nella notte: straniero senza patente fermato dopo un inseguimento

Oltre cento partecipanti alla conferenza UIL, eletti i delegati al congresso regionale

Oltre cento partecipanti alla conferenza UIL, eletti i delegati al congresso regionale

Promozione, la Sanmichelese torna a vincere e punta al secondo posto. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a vincere e punta al secondo posto. Tutti i tabellini

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Vignola, maxi blitz nella base dei rapinatori, stavano preparando l'assalto ad un portavalori: 14 arresti e armi sequestrate

Vignola, maxi blitz nella base dei rapinatori, stavano preparando l'assalto ad un portavalori: 14 arresti e armi sequestrate

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Furto con spaccata nella notte alle Poste poi la fuga

Furto con spaccata nella notte alle Poste poi la fuga

Novi di Modena, lavoro nero in un laboratorio tessile: denunciato cinese 45enne

Novi di Modena, lavoro nero in un laboratorio tessile: denunciato cinese 45enne

Modena, infortunio mortale sul lavoro in pieno centro: perde la vita operaio 53enne

Modena, infortunio mortale sul lavoro in pieno centro: perde la vita operaio 53enne

La Finanza sequestra 80mila litri di gasolio di contrabbando

La Finanza sequestra 80mila litri di gasolio di contrabbando